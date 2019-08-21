В России увеличилось число больных рассеянным склерозом

В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Если в 2013 году таких пациентов в России было 62,3 тыс., то в 2018 году — уже 82,2 тыс. Таким образом, за пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось на 20 тыс. человек.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. На месте поражения возникает рубец. Среди проявлений заболевания — параличи, проблемы с равновесием, когнитивные нарушения, изменения в работе органов чувств, нарушения зрения из-за неврита зрительного нерва.

Эксперты объясняют рост числа пациентов с таким диагнозом в том числе тем, что сейчас это заболевание научились лучше и раньше выявлять. «Количество пациентов с данной патологией имеет средний прирост по России 7% в год. Многие из них выявляются благодаря внедрению новых медицинских технологий», — цитирует RT врача-невролога Яну Власову, главу Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом.

Что касается распределения по регионам, то меньше всего случаев заболевания на 100 тыс. населения зафиксировано в Туве — в среднем 7,1 случая. В Чечне выявляют 9,5 случая на 100 тыс. человек, в Еврейской автономной области — 13,6, в Дагестане — 18 и в Ингушетии — 19,1.