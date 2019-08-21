Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

Установленные на крышах магазинов Walmart солнечные батареи стали причиной как минимум семи пожаров с 2012 по 2018 год. Такую претензию предъявила к производителю этих солнечных батарей, компании Tesla, крупнейшая сеть гипермаркетов США, сообщает The New York Times.

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей. В общей сложности солнечные батареи Tesla установлены на крышах более 200 из 5 тыс. магазинов сети в США, говорится в иске. Сеть гипермаркетов требует возмещения убытков и демонтажа всех установленных солнечных батарей.

Представители Walmart и Tesla не ответили на просьбы The New York Times прокомментировать ситуацию.

Подразделение, которое занимается производством и установкой солнечных батарей, появилось в компании Tesla в 2016 году, после того как производитель электромобилей приобрел энергетическую компанию SolarCity. SolarCity занималась проектированием и установкой солнечных энергосистем с 2006 года.