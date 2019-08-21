В телецентре Ташкента произошел пожар

В Ташкенте на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел крупный пожар, сообщили в городском управлении пожарной безопасности, передает UzNews.

Сообщение о возгорании в Шайхантахурском районе по ул. Навоий, 69, поступило в дежурную часть в 01:54 (23:54 мск). Загорелось здание, принадлежащее телецентру.

Пожарные прибыли на место происшествия спустя шесть минут после получения сообщения и позже локализовали возгорание. В 03:36 (01:36 мск) пожар площадью 400 кв. м был потушен.

На месте происшествия были задействованы 12 единиц пожарной техники. В результате ЧП сгорели столовая, вспомогательные помещения и крыша. Пострадавших нет, оценивается сумма причиненного ущерба.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.