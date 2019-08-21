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Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Общественная палата захотела смягчить закон о государственном флаге

Общественная палата России выступила с предложением в адрес депутатов Государственной думы обсудить поправки в закон «О Государственном флаге России», которые позволят российским гражданам свободное использование флага страны. Об этом сообщил РБК секретарь ОП Валерий Фадеев.

«Идея заключается в том, чтобы у всех наших граждан имелась возможность открыто демонстрировать флаг на своих домах, а также на автомобилях в качестве символа гражданской принадлежности», — отметил он.

Председатель геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов, комментируя данную инициативу, счел ее непонятной. «В настоящее время россияне могут спокойно вывешивать флаг страны на домах и машинах. Действующее законодательство ничего не запрещает. Поэтому не совсем понятно, что имеет в виду Общественная палата. Федеральный конституционный закон «О госфлаге» с прошлыми поправками все это допускает. Нельзя только оскорблять флаг — рвать, его, портить», — сказал Вилинбахов.

Он также отметил, что у всего должно быть чувство меры. «Конечно, не надо вывешивать флаг на общественном туалете. Хотя в законодательном перечне того, что является оскорблением такого не сказано», — добавил он.

Политика
Порошенко призвал запретить российский флаг

Член Геральдического совета при Президенте России Александр Деревщиков в беседе с РБК подтвердил, что на сегодняшний день в соответствии с законом можно вывешивать флаг России на домах в любой из 365 дней в году.

«Всегда, например, участковому можно сказать, что у вас личный праздник — день рождения. И в этом ничего противозаконного не будет. Вы можете вывешивать флаг хоть каждый день. Другое дело с использование флага страны на машине — об этом в законе ничего не сказано. Дело в том, что при использовании нацфлага вы должны обеспечить его достаточную сохранность. А на автомобилях он будет грязнится и рваться. А это уже может быть, вероятно, приравнено к порче национального символа», — заключил Деревщиков.

День Государственного флага Российской Федерации (День флага России)  отмечается 22 августа с 1994 года.

Теги: российский флаг, Госдума России, Общественная палата РФ, новости РБК
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