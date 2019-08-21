Общественная палата захотела смягчить закон о государственном флаге

Общественная палата России выступила с предложением в адрес депутатов Государственной думы обсудить поправки в закон «О Государственном флаге России», которые позволят российским гражданам свободное использование флага страны. Об этом сообщил РБК секретарь ОП Валерий Фадеев.

«Идея заключается в том, чтобы у всех наших граждан имелась возможность открыто демонстрировать флаг на своих домах, а также на автомобилях в качестве символа гражданской принадлежности», — отметил он.

Председатель геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов, комментируя данную инициативу, счел ее непонятной. «В настоящее время россияне могут спокойно вывешивать флаг страны на домах и машинах. Действующее законодательство ничего не запрещает. Поэтому не совсем понятно, что имеет в виду Общественная палата. Федеральный конституционный закон «О госфлаге» с прошлыми поправками все это допускает. Нельзя только оскорблять флаг — рвать, его, портить», — сказал Вилинбахов.

Он также отметил, что у всего должно быть чувство меры. «Конечно, не надо вывешивать флаг на общественном туалете. Хотя в законодательном перечне того, что является оскорблением такого не сказано», — добавил он.