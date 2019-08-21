В Приморье умерла певица Олеся Яковлева

В Приморском крае в возрасте 35 лет скончалась певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил в своем Facebook друг артистки Вадим Павлов.

Запись в facebook пользователя Вадим Павлов

«Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга Олеси Яковлевой. Прощание с Олесей состоится 21 августа, в 12:00 часов на

кладбище на 14 км», — написал Павлов.

Яковлева принимала участие в конкурсах «Океанский проспект», «Бродвей» и «СТС зажигает суперзвезду». Кроме прочего, она также была солисткой Приморской филармонии. Друзья и коллеги певицы предполагают, что она могла утонуть, сообщает ИА PrimaMedia. У Яковлевой остались сын и супруг.

Другие подробности смерти артистки не уточняются.