Чистая прибыль «Норильского никеля» за полгода выросла почти в два раза

Чистая прибыль «Норильского никеля» за полгода выросла почти в два раза

Чистая прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» за январь—июнь 2019 года составила $2,997 млрд, что на 81% превышает показатель первого полугодия 2018 года ($1,653 млрд), говорится в отчете компании, подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Консолидированная выручка «Норникеля» за тот же период увеличилась на 8% (с $5,834 млрд до $6,292 млрд) за счет увеличения объемов производства компании, а также роста мировых цен на палладий.

Компания смогла показать сильные финансовые результаты, главным образом, благодаря успешной реализации программы по повышению операционной эффективности, а также благоприятной конъюнктуре на рынке палладия. Мы увеличили производство и продажи всех наших ключевых металлов, и, что не менее важно, сумели удержать рост операционных расходов ниже темпов российской инфляции», — прокомментировал отчетность президент «Норникеля» Владимир Потанин.

1 июля 2019 года «Норникель» выплатил финальные дивиденды за 2018 год в размере 792,52 руб. на одну акцию на общую сумму около $2 млрд. 20 августа 2019 года совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 2019 года промежуточные дивиденды в размере 883,93 руб. на акцию на общую сумму $2,1 млрд.