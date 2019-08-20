ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитования за три месяца

ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитования за три месяца

Темпы роста потребительского кредитования в России замедлились в августе до 1,2%. Об этом сообщил Центробанк в обзоре банковского сектора, поступившем в РБК.

Расширение кредитования обеспечил розничный сегмент, хотя его прирост замедляется третий месяц подряд: 1,6% — в июне, в июле — 1,4% и 1,2% — в текущем месяце. Самый заметный прирост за семь месяцев текущего года наблюдался в мае (2%).

При этом замедлилось кредитование физлиц и в годовых показателях его прироста: в декабре прошлого года прирост составлял 23,2%, а в августе текущего уже 22,1%.

Уточняется, что снижение динамики потребкредитования может быть вызвано отложенным эффектом мер ЦБ по сдерживанию роста рисковых сегментов кредитования, например, ипотеки с низким первоначальным взносом.

Общий прирост розничного портфеля кредитования за семь месяцев 2019 года составил 11 против 11,6% за аналогичный прошлого года. При этом в ЦБ отметили, что банки давали больше жилищных кредитов, а необеспеченное потребительское кредитование, наоборот, замедлялось.