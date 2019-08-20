Китайская компания научилась клонировать котят и решила их продавать

В Китае родился котенок, клонированный компанией Beijing Sino Valley. Теперь она запускает массовый бизнес по клонированию питомцев, передает технологический китайский портал Zol.

Во второй половине июля появился на свет первый клонированный в Китае котенок Чеснок. Его родила суррогатная кошка. Предшественник котенка с той же кличкой умер от болезни.

По словам Ши Чжэшьшэна, профессора колледжа ветеринарной медицины Китайского аграрного университета, репродуктивные и физиологические характеристики кошек отличаются от функций большинства животных. У кошек особенный репродуктивный цикл, и методы клонирования этих животных весьма непростые, говорит он. «Это успешное клонирование — один из немногих успешных случаев в мире, который знаменует собой большой шаг нашей страны в области клонирования», — сказал Чжэньшэн.

Компания уже получила заказы на следующих клонированных кошек. Также в ее планах клонировать и других животных, в частности, лошадей.