В Югре двое школьников пропали во время рыбалки

В Ханты-Мансийском автономном округе два школьника на моторной лодке уплыли на рыбалку по реке Ляпин и не вернулись. Об этом сообщила РБК начальник информационно-аналитического отдела «Центроспас-Югория» Оксана Семенюк.

По ее словам, ученики восьмого и девятого классов отправились на рыбалку на моторной лодке «Казанка» по реке Ляпин в Березовском районе в понедельник, 19 августа. Они пропали в восьми километрах вверх по течению реки от поселка Саранпауль. В тот же день местные жители сообщили спасателям, что видели, как по реке в районе поселка Саранпауль плывет пустая лодка.

Представитель «Центроспас-Югория» уточнила в разговоре с РБК, что детей ищут со вчерашнего дня. «Поиски продолжаются. Вторая группа выехала на повторные поиски», — отметила Семенюк.

Ранее спасатели обследовали реку в районе, где предположительно могли утонуть мальчики, сообщает ТАСС. «Это мальчики 2003–2004 годов рождения. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних они не состояли, а семья характеризуется положительно», — сообщили агентству в региональном управлении МВД. Собеседник агентства также рассказал, что лодка, на которой уплыли дети, принадлежит отцу одного из ребят.