На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Участники экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» в ходе раскопок обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Исследователи предполагают, что подземелье вырыли во времена Второй мировой войны. Археологи успели исследовать 100 метров подземных переходов и обнаружили там кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

Участники экспедиции также намерены исследовать японскую деревянную шхуну, затонувшую в заливе Касатка в нескольких десятках метров от берега. Шхуна была построена в 1930–1940-х годах, считают ученые.

Всего в экспедиции на Курильские острова участвуют порядка 100 человек, среди которых представители Русского географического общества, «Юнармии» и Минобороны России. Исследования проходят на островах Итуруп и Уруп.

В 1945 году Курильские острова были включены в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность южной гряды островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Япония называет острова своими северными территориями. Россия считает, что территории законно перешли СССР по итогам Второй мировой войны.