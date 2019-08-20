Петербург попал в рейтинг лучших городов мира для вечеринок

Путеводитель Lonely Planet составил рейтинг лучших городов мира для вечеринок. На первом месте в этом списке находится столица Сербии Белград.

Авторы рейтинга учитывали, что в сербской столице не только насыщенная ночная жизнь в клубах, барах и тавернах, но и дешевое жилье ($31 за две ночи) и пиво (около $2 за пол-литра).

Вторую и третью строчки заняли Плайя-дель-Кармен (Мексика) и город-государство Сингапур соответственно. Несмотря на то что средняя цена пива в Сингапуре составляет $6,33, он получил высокую оценку за безопасность и может похвастаться примерно 155 клубами и барами. Жилье по разумным ценам ($38 за две ночи) и пиво ($1,39) помогли Плайя-дель-Кармен занять второе место.

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. По данным издания, приличное жилье в городе стоит недорого. Кроме того, в нем около 195 баров и клубов, а по выходным царит атмосфера «уличной вечеринки», отмечает Lonely Planet.

Пятерку лидеров списка замкнул мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас. Средняя стоимость пива здесь составляет $1,16, что вполне подходит даже для самого скромного бюджета. В топ-10 рейтинга вошли также Токио (Япония), Сеул (Южная Корея), Стамбул (Турция), Бангкок (Таиланд) и Буэнос-Айрес (Аргентина).