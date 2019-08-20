Гонконгская компания купила крупнейшую сеть пабов Британии за $2,7 млрд

Гонконгская CK Asset Holdings за £2,7 млрд ($3,2 млрд) приобрела крупнейшую британскую сеть пабов Greene King. Об этом говорится в опубликованном компанией соглашении.

С учетом долга Greene King, который CKA возьмет на себя, сумма сделки составляет £4,6 млрд ($5,5 млрд). В сообщении компании из Гонконга отмечается, что покупка была сделана, так как там верят в «неизменную любовь британцев к пабам». На фоне анонса сделки акции британского пивовара выросли более чем на 50%, пишет BBC.

Greene King была основана в 1799 году, ей принадлежит сеть из 2,7 тыс. пабов, ресторанов и пивоварен по всей Британии. CKA — одна из структур 91-летнего гонконгского бизнесмена Ли Кашина (Forbes оценивает его состояние в $27,7 млрд), который считается одним из самых влиятельных предпринимателей Азии. Председатель совета директоров компании — старший сын бизнесмена.

Как отмечает The Guardian, сделка позволить компании из Гонконга заработать на растущей в Китае популярности флагманского продукта Greene King — одноименной марки пива. Продажи этого напитка выросли после того, как в 2015 году главу КНР Си Цзиньпиня во время визита в Британию сфотографировали вместе с тогдашним премьером Джеймсом Кэмероном — политики пили Greene King.

Газета добавляет, что британские пивоваренные компании в целом привлекают особое внимание иностранных покупателей. В частности, в этом году свой бизнес по производству и продаже напитков целиком продала компания Fuller`s — японской Asahi за £250 млн ($303 млн), которой также принадлежиат пивные бренды Peroni и Grolsch.