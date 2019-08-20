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AbbVie $77 (+15,69%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Twitter отказался размещать рекламу государственных СМИ

Twitter больше не будет размещать рекламу государственных СМИ, сообщается в официальном блоге соцсети.

В компании объяснили свое решение желанием защитить «здоровую дискуссию и открытый диалог». «Существует разница между вовлечением в дискуссию с аккаунтами, на которые вы подписались, и контентом, который вы видите от рекламодателей, на чьи аккаунты вы можете быть не подписаны», — говорится в сообщении. Уточняется, что новые правила не коснутся общественных СМИ, а также тех, кто распространяет исключительно развлекательный, спортивный или туристический контент.

Соцсеть утверждает, что под определение «государственных» попадут СМИ, которые финансово или редакционно контролируются государством. Эту информацию Twitter получил из разных источников, включая оценки организаций «Репортеры без границ», Freedom House и Комитета защиты журналистов. Тех, кого касаются новые правила, сервис начнет уведомлять в течение ближайших дней. У этих СМИ будет 30 дней, чтобы перестать использовать рекламные инструменты Twitter.

Теги: Twitter, Реклама, государственные СМИ
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