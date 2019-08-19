Росавтодор опроверг отказ выдать ₽2 млрд Самарской области

Росавтодор назвал неверной интерпретацией сообщения о том, что агентство не предоставило Самарской области 2 млрд руб. в 2019 году на реализацию проекта «Европа — Западный Китай». Об этом говорится в сообщении Росавтодора, поступившем в РБК.

«Информация, приводимая СМИ, является неверной интерпретацией смысла ранее распространенного заявления Счетной палаты», — говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что соглашение на предоставление средств подписали с властями Самарской области 6 июня 2019 года. Оно касается проекта «Обход города Тольятти», который является частью маршрута Европа — Западный Китай».

Таким образом, региону предоставили возможность расходовать 2 млрд руб. на проект, однако субъект пока ею не воспользовался. В Росавтодоре добавили, что деньги предоставляются после подписания концессионного соглашения, и власти региона пока его не заключали.