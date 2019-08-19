Росавтодор опроверг отказ выдать ₽2 млрд Самарской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,89 +0,37 EUR Бирж. 74,16 +0,40 Brent 59,34 +1,12% USD Нал. 67,25 64,96 EUR Нал. 74,76 72,38 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1088 -0,0002 BTC/USD Бирж. 10 746,61 +401,61 IMOEX 2 648,09 +1,26% RTSI 1 247,53 +0,62% DJIA 26 151,75 +1,03% Nasdaq 8 012,84 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+15,44%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,26%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+15,44%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,26%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 12:48
Глава фонда заявила о риске новых дел против покупающих лекарства матерей Общество, 21:34 Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН» Общество, 21:18 Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине Политика, 21:12 Суд Коми признал организацию с названием СССР экстремистской Общество, 21:03 В Киеве прокомментировали действия жены Нетаньяху с кусочком каравая Политика, 20:46 СК попросил арестовать выстрелившего в голову женщине с ребенком в Москве Общество, 20:36 Росавтодор опроверг отказ выдать ₽2 млрд Самарской области Общество, 20:32 В Польше задержали россиянку из списка Интерпола Общество, 20:30 Директора школ захотели сами решать вопрос с сотовыми у учащихся Общество, 20:24 Депутата заподозрили в отправке рожков пулемета Калашникова за границу Общество, 20:21 «Спартак» встречается в московском дерби с ЦСКА. Онлайн Спорт, 20:00 США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты Политика, 19:59 Мужчина ранил себя ножом в ресторане в центре Москвы Общество, 19:54 Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным Политика, 19:37
Общество ,  
0 
Росавтодор опроверг отказ выдать ₽2 млрд Самарской области

Росавтодор назвал неверной интерпретацией сообщения о том, что агентство не предоставило Самарской области 2 млрд руб. в 2019 году на реализацию проекта «Европа — Западный Китай». Об этом говорится в сообщении Росавтодора, поступившем в РБК.

«Информация, приводимая СМИ, является неверной интерпретацией смысла ранее распространенного заявления Счетной палаты», — говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что соглашение на предоставление средств подписали с властями Самарской области 6 июня 2019 года. Оно касается проекта «Обход города Тольятти», который является частью маршрута Европа — Западный Китай».

Бизнес
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов

Таким образом, региону предоставили возможность расходовать 2 млрд руб. на проект, однако субъект пока ею не воспользовался. В Росавтодоре добавили, что деньги предоставляются после подписания концессионного соглашения, и власти региона пока его не заключали.

«Поэтому выводы о том, что средства не были предоставлены, не верны», — заявили в агентстве.

По данным Росавтодора, в 2020 году на проект должны выделить 10,6 млрд руб., а в 2021 году — более 18 млрд руб.

Ранее ТАСС со ссылкой на Счетную палату написал, что Росавтодор заключил соглашения о выделении регионам средств с нарушением сроков. Они необходимы для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Агентство отмечало, что в первом полугодии 2019 года Росавтодор не предоставил Самарской области 2 млрд руб.

Теги: Росавтодор, Самарская область, средства, нацпроекты
Материалы по теме
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Бизнес
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter