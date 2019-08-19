Дуэйн Скала Джонсон женился

Американский актер и шоумен Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, женился на своей невесте, певице Лорен Хашиан. Торжественная церемония прошла 18 августа на Гавайях. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

19 августа актер выложил на своей странице в Instagram фотографии со свадебной церемонии, снабдив их подписью «Мы согласны».

Джонсон и Хашиан встречались с 2007 года, после развода шоумена с первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа. За 12 лет отношений у пары родились двое дочерей — Жасмин (в 2015 году) и Тиана (в 2018 году). У Джонсона есть 18-летняя дочь от первого брака Симон Александра.

Дуэйн Джонсон начинал карьеру в рестлинге и неоднократно завоевывал титул чемпиона по версии федераций WWF/E и WCW. С 2001 года он снимается в кино. Известность ему принесла роль в фильме «Царь скорпионов» в 2002 году. Также он снимался в серии фильмов «Форсаж», картинах «Мумия возвращается», «Кровью и потом: Анаболики», «Джуманджи: Зов джунглей».