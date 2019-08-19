Появилось видео сопровождавших российский самолет истребителей

В сети появилось видео со швейцарскими истребителями, сопровождавшими самолет российской делегации в небе над Женевой. Ролик опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Видео снято из салона самолета российской делегации. Через бортовой иллюминатор видно, как истребитель сопровождает российский борт на небольшом расстоянии.

19 августа в небе над Женевой к самолету с российской делегацией и журналистами из кремлевского пула подлетели два истребителя ВС Швейцарии. Находившаяся на борту делегация и журналисты летели освещать переговоры президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что подобные случаи ранее уже происходили, а такие действия военных самолетов Швейцария в ответ на запрос Москвы объяснила демонстрацией гостеприимства.