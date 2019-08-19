В Петербурге нашли мертвым заслуженного артиста России Михаила Романова

В Санкт-Петербурге под окнами собственной квартиры нашли тело сотрудника петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, заслуженного артиста России, трубача Михаила Романова. Ему было 68 лет. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным телеканала, тело мужчины нашла его супруга.

В филармонии имени Дмитрия Шостаковича, где работал Михаил Романов, подтвердили РБК факт смерти артиста.

«Мы будем участвовать в организации похорон, фактически берем их на себя. Вчера [Михаил Романов] скоропостижно скончался, более ничего на данный момент не известно. Он был гениальный артистом и профессионалом, очень светлым человеком. Он хотел уходить на пенсию в конце августа, но мы не готовы были его отпускать», — сообщила РБК пресс-секретарь Санкт-Петербургской филармонии Элина Леонтьева.

Михаил Романов был трубачом и музыкальным педагогом. Он родился в 1951 году в Ленинграде и увлекался джазом с ранних лет. В 1960-х годах он выступал в составе трио с Леонидом Чижиком и Владимиром Васильковым. Он был одним из известных джазменов Советского Союза, в 1978 году стал сооснователем джазового ансамбля «Каданс». С 1990-х годов выступал с коллективом Игоря Бутмана.