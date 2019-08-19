В Минске неизвестные сообщили о минировании аэропорта и четырех гостиниц

В Минске неизвестные сообщили о минировании аэропорта и четырех гостиниц

Полиция в Минске проверяет информацию о минировании гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

Сведения о заложенных взрывных устройствах в гостиницах «Беларусь», «Гарни», «Юбилейная» и «Виктория Олимп Отель» поступили на электронную почту. В настоящее время проводится эвакуация персонала и клиентов отелей. Помещения гостиниц обследуют на предмет наличия опасных предметов.

Позднее МВД Белоруссии также сообщило в Twitter, что также поступили письма с сообщениями о минировании аэропорта Минск-2 и железнодорожного вокзала «Центральный». На местах работают оперативные службы.

Как пишет TUT.BY, с начала года в Белоруссии зафиксировано свыше 30 ложных сообщений о минировании. Уточняется, что информация чаще всего поступает по телефону или на электронную почту организаций. При этом ни один факт минирований не подтверждался.