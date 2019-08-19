Роскачество разработало рекомендации по выбору майонеза, сообщение опубликовано на сайте организации.

Эксперты советуют обратить внимание на состав: майонез нельзя приготовить без яиц и растительного масла. Если в списке ингредиентов нет яиц или хотя бы яичного порошка, это будет уже не майонез, а майонезный соус. А вот растительное масло, на основе которого приготовлен продукт, может быть любым: подсолнечным, оливковым, кукурузным, расповым, соевым.

Важна консистенция продукта: правильный майонез должен быть однородной текстуры, без комков и пузырьков. А вот если продукт расслаивается, нужно насторожиться, так как это может говорить об истекшем сроке годности или о нарушении условий хранения. Такой майонез нужно выбросить, советует Роскачество.

Эксперты также рекомендуют смотреть на то, как хранится майонез в магазине, на дату изготовления продукта и срок его хранения, а также на наличие в составе консервантов, стабилизаторов и загустителей. В целом, чем меньше добавок, тем лучше, однако допустимы загустители натурального происхождения — гуаровая и ксантановая камеди, смола рожкового дерева или крахмал.

Майонез — высококалорийный продукт. Его жирность зависит от масла, которое использовали для приготовления соуса, и может составлять 40–55%, а майонез провансаль — 67%. Если жирность майонеза менее 40%, это значит, что в нем много добавок, которые призваны сохранить нужную консистенцию, — стабилизаторов, эмульгаторов.