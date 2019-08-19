Американский Boeing получил повреждения при жесткой посадке в Португалии

Американский Boeing получил повреждения при жесткой посадке в Португалии

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, сообщает Lusa со ссылкой на источники.

По данным агентства, при посадке в городе Понта Делгада у самолета оказались повреждены фюзеляж и шасси.

По данным Diario de Noticias, самолет прибыл из аэропорта Нью-Йорка. Из-за жесткой посадки запланированный обратный рейс в США был отменен. В авиакомпании заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал. «Судно было повреждено, и сегодняшний рейс из Понта Дельгада был отменен. Пассажиров отправят другими рейсами», — сказали в Delta Airlines.

Издание отмечает, что борт находится в авиапарке компании с 2009 года.

