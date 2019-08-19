Великобритания лишила гражданства плененного в Сирии боевика ИГ

Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудейла. Кроме британского гражданства, у Леттса также было канадское.

По словам Гудейла, государство разочаровано тем, что Великобритания в одностороннем порядке предприняла такое решение, «чтобы снять с себя свои обязанности». «Терроризм не знает границ, поэтому страны должны работать вместе, чтобы обеспечить друг другу безопасность», — добавил министр.

Как отмечает телеканал со ссылкой на заявление британского Министерства внутренних дел, отмена гражданства является способом противодействия террористическим угрозам. Решение было принято на основе всей доступной информации, а также по советам чиновников, юристов и спецслужб.

Гуддейл отметил, что среди главных целей государства — провести расследование, задержать подозреваемых в терроризме и экстремизме канадцев, выдвинуть им обвинения и доказать их в суде, передает CNN.

Леттс, которого в британских СМИ называли «Джихадист Джек» уехал в Сирию в 2014 году в возрасте 16 лет. Через три года он попал в плен к курдским формированиям YPG при попытке уехать в Турцию. Он до сих пор остается под стражей на севере Сирии.