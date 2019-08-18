В центре Новосибирска загорелся ресторан

Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

Возгорание возникло в ресторане PuppenHaus на улице Чаплыгина. Дым от пожара видно за несколько кварталов. Огонь охватил весь третий мансардный этаж здания. Площадь возгорания, по данным МЧС, — 161 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Пострадавших нет. В настоящее время пожарные локализовали горение и устранили угрозу перехода огня на соседнее двухэтажное деревянное здание. На месте работает 40 человек из личного состава МЧС и 12 единиц техники.

По словам собственника ресторана Владимира Бурковского, причиной пожара могло стать замыкание в системе кондиционирования.