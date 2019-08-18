В Самаре загорелось мазутное озеро

В Самаре на мазутном озере произошел пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе возле садового некоммерческого товарищества «Авиатор». Площадь возгорания составила 400 кв. м.

МЧС отмечает, что никто не пострадал, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Как пишет «Комсомольская правда — Самара», запах гари ощущается в городском районе Безымянка. Жители поселка Смышляевка жалуются, что дома окутали клубы дыма.

Озеро расположено на территории закрытого в 2013 году полигона промышленных отходов «Зубчаниновский», в 1,5 км от населенного пункта, отмечает «Волга Ньюс». Территория не огорожена и не имеет статуса полигона.