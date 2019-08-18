Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что новые власти занимаются умышленным уничтожением производства и научно-технического будущего страны. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости», — написал Мураев.

По его мнению, в качестве одного из таких примеров можно считать ситуацию на Харьковском КБ по машиностроению имени Морозова. Депутат считает, что из-за ряда решений Минобороны предприятие может быть ликвидировано.

Мураев отметил, что фактически предприятие осталось без заказов на изготовление новой техники и без денег для разработки перспективных образцов. Кроме того, по мнению Мураева, из-за невыполненных контрактов предприятию грозит крупный штраф, что приведет к окончательной блокировке предприятия.

Как отметил депутат, за историю существования на предприятии были разработаны ряд известных и уникальных образцов бронетехники, в числе которых — танки Т-34, «Ятаган», «Оплот», Т-80УД, а также тяжелая боевая машина пехоты БТМП-84 и другие.

Мураев также указал на то, что в последние годы в стране закупают импортные аналоги украинских тракторов, комбайнов, локомотивов а также строительной техники, что наносит ущерб украинским производителям.