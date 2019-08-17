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Власти Египта сменили главу администрации Суэцкого канала

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси назначил генерал-лейтенанта Усаму Раби на пост главы администрации Суэцкого канала (SCA), передает Reuters со ссылкой на заявление администрации главы государства.

Предыдущий глава SCA, Мохаб Мамиш, стал советником президента по морским портам.

Администрация Суэцкого канала — госорган, отвечающий за судоходство в данной акватории, а также за техническое обслуживание канала. SCA создали в 1956 году, она заменила Компанию Суэцкого канала, которая была национализирована, что в результате привело к Суэцкому кризису — международному конфликту 1956–1957 годов из-за статуса администрации канала.

Суэцкий канал связывает Средиземное и Красное моря и является кратчайшим водным путем между Индийским и Атлантическим океанами. Протяженность канала — 160 км. В 2018 финансовом году доход Египта от эксплуатации Суэцкого канала составил рекордные $5,5 млрд, что на 11,5% больше, чем годом ранее.

Теги: Суэцкий канал, администрация
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