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Посольство Грузии сообщило о найденной гробнице внучки царицы Тамары

В Турции во время археологических раскопок был обнаружен саркофаг, по предварительной информации, внучки грузинской царицы Тамары, княжны Тамары (Гурджи-Хатун). Об этом говорится на странице посольства Грузии в Анкаре в Facebook.

Дипмиссия ссылается на материал турецкого издания Anadolu. Сообщается, что находка была сделана в городе Эрзурум. Помимо гробницы Гурджи-Хатун был также обнаружен саркофаг, предположительно принадлежащий ее сыну — сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II. Находки направлены на экспертизу, их принадлежность предварительно установлена по надписям на гробах.

Царица Тамара правила на стыке XII и XIII веков, и это считается «золотым веком» в грузинской истории. В частности, царица способствовала развитию христианства на территории страны. Ее внучка, тоже Тамара, была выдана замуж за румского (средневековое мусульманское государство в Малой Азии) султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II, однако смогла остаться православной христианкой.

Тамара, как считается, была любимой женой султана, который называл ее «грузинская госпожа» (Гурджи-Хатун). В частности, в честь супруги султан выпустил моменты с изображением солнца в зодиаке Льва, которое впоследствии стало одним из самых известных на Востоке. Точная дата ее смерти и место захоронения ранее были неизвестны.

Теги: Грузия, раскопки, гробница
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