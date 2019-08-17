Китай провел первый государственный запуск коммерческой ракеты-носителя

Китай провел первый успешный запуск ракеты-носителя «Цзелун-1» (Jielong-1 или Smart Dragon-1), которая разрабатывалась для коммерческого использования. Об этом сообщает государственное телевидение Китая.

Запуск был произведен утром 17 августа по местному времени с космодрома на северо-западе страны. Носитель вывел на орбиту три спутника.

«Цзелун-1» — разработка китайской аэрокосмической научно-технической госкорпорации (CASC). Соответственно, речь идет о первом коммерческом запуске ракеты, которая была создана государством. При этом, как отмечает Tech Crunch, в конце июля был произведен первый в истории страны аналогичный коммерческий запуск ракеты-носителя, которая была создана частной компанией ispace.