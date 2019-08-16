Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил генпрокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram. По словам Бородина, ролик, в котором Бузова называет себя блокадницей, оскорбляет ветеранов и может быть использован для разжигания межнациональной розни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Сама артистка заявила в интервью порталу Super.ru, что не стремилась никого оскорбить. Телеведущая напомнила, что родилась в Ленинграде и с уважением относится к памяти о Великой отечественной войне. По словам Бузовой, она показала ролик ветеранам и своим бабушкам, которые гордятся тем, что она рассказывает молодежи об ужасах войны.

Мать телеведущей сообщила «Пятому каналу», что бабушка артистки — блокадница, рассказывавшая внучке о пережитом ей тяжелом времени. В семье звезды не видят ничего предосудительного в облизывании тарелок и не выбрасывают еду, а дед Бузовой шутил, что пережитый голод передается в генах поколениями.

Ранее телеведущая выложила на своей странице в Instagram видео, на котором вылизывает тарелку и называет себя блокадницей. Ролик вызвал резко негативную реакцию аудитории, с момента публикации его прокомментировали около 20 тыс. чел. На аккаунт Бузовой подписаны около 16 млн чел.