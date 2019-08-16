Роскачество дало рекомендации по распознаванию фейковых отзывов о товарах

Роскачество дало рекомендации, как распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Об этом сообщается на сайте организации.
«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей», — заявил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.
В «Яндекс.Маркете» сообщили организации, что борьба сервиса с поддельными отзывами «максимально автоматизирована». При этом тексты также просматривают модераторы. «В среднем в день автоматическая система и модераторы отсеивают 25–35% оставленных за этот день отзывов», — сказали в пресс-службе сервиса.
При самостоятельной оценке отзывов Роскачество посоветовало обращать внимание на следующие признаки подделки:
- Наличие восторженных слов и рекламных призывов «убедиться самим»
- Многократное упоминание названия компании
- Отсутствие деталей и наличие исключительно общих фраз о товаре или услуге
- Переполненность фактами, которые обычный покупатель не запомнил бы или не мог знать
- Похожесть нескольких отзывов друг на друга
- Возможность сгруппировать отзывы по датам, между которыми существует большой перерыв. Настоящие отзывы появляются в разное время
- Оправдание недостатков самим клиентом