Роскачество дало рекомендации по распознаванию фейковых отзывов о товарах

Роскачество дало рекомендации, как распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Об этом сообщается на сайте организации.

«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей», — заявил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

В «Яндекс.Маркете» сообщили организации, что борьба сервиса с поддельными отзывами «максимально автоматизирована». При этом тексты также просматривают модераторы. «В среднем в день автоматическая система и модераторы отсеивают 25–35% оставленных за этот день отзывов», — сказали в пресс-службе сервиса.

При самостоятельной оценке отзывов Роскачество посоветовало обращать внимание на следующие признаки подделки: