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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Мадуро сообщил о предложении помощи от России в подготовке к Олимпиаде

Россия и Китай предложили Венесуэле помощь в подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Об этом президент страны Николас Мадуро заявил в ходе встречи с местными атлетами, трансляция велась на его странице в Twitter.

По его словам, речь идет об «особой помощи» при тренировках. В частности, некоторые спортсмены якобы смогут для подготовки отправиться в Россию и Китай. Мадуро также выразил уверенность, что на Олимпиаде 2020 года Венесуэла покажет лучший результат в истории.

Несмотря на внутренний экономический и политический кризис, Венесуэла без пропусков принимает участие в летних Играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро сборная страны завоевала две серебряные медали и одну бронзовую. В 2012 году в Лондоне Венесуэла выиграла золото, ставшее единственной медалью команды, — Рубен Лимардо победил в фехтовании на шпагах.

Теги: Николас Мадуро, Олимпийские игры, спортсмены
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