В США умер открывший быстрый метод анализа ДНК нобелевский лауреат

В Калифорнии в возрасте 74 лет умер американский нобелевский лауреат по химии Кэри Муллис, пишет The New York Times со ссылкой на его жену.

По ее словам, смерть наступила 7 августа. Причина — сердечная и дыхательная недостаточность из-за пневмонии.

Муллис родился в 1944 году в Северной Каролине в семье продавца мебели, в 1966 году закончил Технологический институт Джорджии и через несколько лет защитил диссертацию по биохимии в Беркли.

В 1993 году Муллис совместно с британским ученым Майком Смитом получил Нобелевскую премию за создание дешевого и быстрого метода анализа ДНК — полимеразную цепную реакцию. Как поясняет NYT, изобретение позволило ускорить процесс до нескольких часов, хотя ранее он длился неделями. Сейчас его метод используется для определения генетических мутаций, которые позволяют установить у человека различные заболевания, а также в тесте на отцовство и для клонирования генов.