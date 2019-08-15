Умер профессор МГУ и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов

Профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов умер на 97-м году жизни. Сообщение об этом размещено на сайте географического факультета МГУ им. Ломоносова.

«Юрий Гаврилович был выдающимся советским и российским географом и геоморфологом», — говорится в сообщении.

Он был специалистом по региональным, прикладным, историческим и методологическим аспектам географии, его интересы лежали также в области морфометрического анализа рельефа, динамической и региональной геоморфологии, уточняет факультет. Кроме того, Симонов 35 лет руководил коллективами Забайкальской и Комплексной Восточной экспедиций.

«За годы полевых исследований им были открыты десятки россыпных месторождений золота и олова, проведены изыскания для строительства каскада ГЭС на Ангаре, создан прогноз последствий хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке», — сообщает факультет.

Симонов сам обучался на географическом факультете МГУ. Он поступил в университет в 1940 году, однако вскоре был вынужден оставить учебу из-за начала Второй мировой войны. Он ушел на фронт, где воевал в составе Западного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. После войны Симонов закончил обучение, защитил диссертацию и остался работать в университете.