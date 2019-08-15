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Macy's $28 (+74,89%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13%) прогноз БКС к 14.08.20
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Эксперты назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование изменений здоровья детей в течение 11-летнего обучения в школе. В отчете названы наиболее часто встречающиеся заболевания. Об этом сообщает RT.

Согласно результатам исследования, здоровье учащихся с 1-го по 11-й класс ухудшается: в 1-м классе к 1-й группе здоровья (абсолютно здоровым детям) были отнесены 4,3% школьников, тогда как в 11-м классе таких учащихся не было вовсе.

Специалисты отмечают рост числа школьно-обусловленных заболеваний: за 11 лет школьного цикла функциональные отклонения у школьников стали встречаться на 15% чаще, а количество диагностированных хронических заболеваний возросло на 52%. По данным исследования, наиболее распространенные заболевания среди мальчиков — ожирение, плоскостопие, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, гипертония и бронхиальная астма. Девушки чаще страдают от дефицита массы тела, неврозов и близорукости.

Наиболее психологически тяжелым периодом обучения для мальчиков были названы 1–3-й и 11-й классы, для девочек — 9–11-е классы.

Исследование проводилось с 2005 по 2015 год, в нем приняли участие 426 учащихся (216 мальчиков и 210 девочек) четырех московских школ.

Теги: здоровье, Минздрав, Школьники
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