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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,35%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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«Новое время» назвало Зеленского самым влиятельным человеком Украины

Владимир Зеленский возглавил рейтинг сотни самых влиятельных людей Украины, составленный журналом «Новое время», следует из сообщения на сайте издания. Список самых влиятельных людей сформирован при участии 74 экспертов, отмечает редакция.

«Зеленский дважды — на президентских и на парламентских выборах — отправил весь отечественный политбомонд в нокаут», — говорится в предисловии к рейтингу.

На второе место журнал поместил главу офиса Зеленского Андрея Богдана, а на третье — владельца группы компаний СКМ и самого богатого человека страны Рината Ахметова.

В топ-10 вошли также совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский, основатель EastOne Group Виктор Пинчук, глава МВД Украины Арсен Аваков, первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир, экс-президент Украины Петр Порошенко, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

На последней строке рейтинга редакция журнала разместила 24 украинских моряка, задержанных Россией 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

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В этом году рейтинг самых влиятельных людей Украины от «Нового времени» вышел в 13-й раз. «Новое время» также указывает, что главной особенностью нынешнего рейтинга стало большое число новых имен: список обновился на 35%. Ранее средний уровень обновления рейтинга составлял максимум 5−10%, отмечают составители.

Теги: Владимир Зеленский, политическое влияние, Рейтинг
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