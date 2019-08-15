В Ирландии загорелось шасси у самолета перевозящей военных США компании

В Ирландии в международном аэропорту Шаннон у Boeing 767-300 американской авиакомпании Omni Air International, занимающейся перевозками американских военных и сотрудников Минобороны, загорелось шасси. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

Авиадиспетчеры заметили дым и огонь у правого шасси во время руления по взлетно-посадочной полосе. Они предупредили о происходящем экипаж, после чего самолет прекратил движение. Пассажиры и экипаж покинули воздушное судно и были доставлены в здание терминала. Пожарная бригада аэропорта успешно ликвидировала возгорание.

Omni Air International — американская авиакомпания, занимающаяся в том числе перевозкой американских военных и сотрудников Министерства обороны США и членов их семей.

После инцидента международный аэропорт Шаннон приостановил свою работу. Технические службы аэропорта «работают над тем, чтобы убрать самолет со взлетно-посадочной полосы», сообщается на официальной странице аэропорта в Twitter. Всем пассажирам рекомендовано связаться с авиакомпаниями для уточнения информации о времени вылета и прилета рейсов.