Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с Губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали», — говорится в заявлении Дугина. Он добавил, что в ближайшее время намерен отдохнуть.

Временно исполняющим обязанности стал первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк, говорится на сайте Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что по уставу города барнаульская городская дума должна принять решение об избрании нового главы. «Но порядок действий там таков, что на его реализацию, наверное, потребуется несколько месяцев», — отметил он.

Дугин возглавлял администрацию Барнаула с декабря 2015 года.