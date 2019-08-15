Глава Барнаула ушел в отставку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,02 +1,09 EUR Бирж. 73,56 +1,02 Brent 58,72 -3,72% USD Нал. 66,42 65,00 EUR Нал. 74,05 72,70 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1134 -0,0037 BTC/USD Бирж. 9 586,60 -464,40 IMOEX 2 637,04 -1,61% RTSI 1 259,68 -2,94% DJIA 25 479,42 -3,05% Nasdaq 7 773,94 -3,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+36,24%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+36,24%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 14 авг, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 14 авг, 12:19
Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 09:19 Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье достигло 10 Общество, 09:19 Oxxxymiron поручился за арестованного по делу о беспорядках студента ВШЭ Политика, 09:16 Глава Барнаула ушел в отставку Политика, 09:07 Устали экономить: эксперт о парадоксальном поведении покупателей Pro, 09:03 Энергия из спирта и навоза: преимущества и недостатки биотоплива Зеленая экономика, 09:02  Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом Общество, 09:01 В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Общество, 08:51 Появилось видео севшего на брюхо самолета в Подмосковье Общество, 08:51 СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в Подмосковье Общество, 08:39 5 новых частных домов, построенных по проектам российских архитекторов Недвижимость, 08:28 Росстат подсчитал родивших по пятому ребенку несовершеннолетних россиянок Общество, 08:26 Куйвашев назвал героями посадивших загоревшийся самолет членов экипажа Общество, 08:24 Дипломы не нужны: президент IBM — о новом подходе к найму Pro, 08:19
Политика ,  
0 
Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с Губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали», — говорится в заявлении Дугина. Он добавил, что в ближайшее время намерен отдохнуть.

Временно исполняющим обязанности стал первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк, говорится на сайте Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что по уставу города барнаульская городская дума должна принять решение об избрании нового главы. «Но порядок действий там таков, что на его реализацию, наверное, потребуется несколько месяцев», — отметил он.

Дугин возглавлял администрацию Барнаула с декабря 2015 года.

Теги: Барнаул, отставка
Материалы по теме
Замглавы Барнаула стал фигурантом дела о миллионной взятке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter