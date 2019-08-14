Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

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Российская компания АЛРОСА планирует в ноябре продать розовый бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83 карат, передает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря компании Евгению Козенко.

Представитель АЛРОСЫ отказалась назвать сумму, которую компания рассчитывает получить от продажи драгоценного камня. В компании еще не определились с тем, как провести торги, ожидается, что решение примут в следующем месяце, сказала она.

Рекорд по стоимости драгоценного камня составляет $71 млн, за эту сумму на аукционе Sotheby’s в 2017 году продали бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата.

Цветные бриллианты, сформированные борными или азотными примесями, являются самыми редкими и дорогими, а «Призрак Розы» может оказаться одним из самых дорогих камней в истории, считает член правления Fancy Color Research Foundation Иден Рачимов. По его словам, стоимость бриллианта может составить $60-65 млн.

Как отмечает Bloomberg, ранее в этом году концерн Rio Tinto подтвердил, что прекратил добычу на руднике Argyle в Австралии, где добывали около 90% от общего числа розовых драгоценных камней в мире.