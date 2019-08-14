Российские дипломаты раскритиковали закон о языке образования в Латвии

Постоянное представительство России при ОБСЕ раскритиковало принятые кабинетом министров Латвии поправки в законодательство по переводу образования национальных меньшинств на латышский язык. Об этом говорится на официальной странице постпредства в Twitter.

Курс на «выдавливание языков нацменьшинств из всех сфер жизни страны разрушает идентичность нетитульных этносов и противоречит международным обязательствам Риги», отметили в российском постоянном представительстве в Вене.

13 августа латышский парламент внес изменения в правило №281 о государственном стандарте всеобщего среднего образования, стандартах учебных предметов и образцах образовательных программ, сообщил латышский новостной портал lsmv.lv со ссылкой на пресс-службу правительства. Проект правок предусматривает исключение из правил норм об образовательных программах нацменьшинств на этапе среднего образования. Языком образовательного процесса должен стать исключительно латышский, однако школы смогут включать в программу учебные предметы, связанные с родным языком и национальной идентичностью нацменьшинств.

Правки вступят в силу 1 сентября 2019 года, но решения о прекращении соответствующих образовательных программ будут выполняться постепенно: до 31 августа 2020 года для 10–11-х классов и до 31 августа 2021 года — для 12-го класса.