Режиссер Панфилов опроверг сообщения о своей госпитализации

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.

«Я был сегодня в больнице, но это было плановое посещение. В данный момент я уже не в больнице. Завтра я еще один кабинет должен посетить там. Иногда приходится себя контролировать, и меня контролируют. Со мной все нормально, слава богу!» — сказал РБК Панфилов.

Об экстренной госпитализации режиссера в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт писал Telegram-канал Mash.

Глеб Панфилов — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР, лауреат премии президента РФ. В феврале 2006 года вышел мини-сериал режиссера «В круге первом» по одноименному роману Александра Солженицына, он был удостоен премии «Ника» за лучший телевизионный фильм. В 2017 году стало известно, что Панфилов экранизирует повесть «Один день Ивана Денисовича», съемки фильма завершились в мае этого года. Выход картины запланирован ко Дню Победы в 2020 году.