Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

Слушания по делу об аресте нидерландских активов группы «Газпром» начнутся в декабре 2019 года, говорится в отчете российской компании за второй квартал 2019 года.

В документе отмечается, что арест на принадлежащие «Газпрому» акции компании BSPC (оператор газопровода «Голубой поток») и задолженность голландских «дочек» «Газпрома» перед материнской компанией был наложен Окружным судом Амстердама 30 мая 2018 года по ходатайству компании «Нафтогаз Украины».

Украинская компания добивается передачи ей активов «Газпрома» в счет погашения задолженности в $2,6 млрд, образовавшейся в результате решения Стокгольмского арбитража по спору о транзите.

«Газпром» обжаловал решение арбитража в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция), однако «Нафтогаз Украины» добивается его принудительного исполнения. Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.

В феврале 2019 года «Нафтогаз Украины» разослал люксембургским банкам уведомления об аресте активов «Газпрома» в этой стране. В апреле «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании этих арестов, а 24 мая обратился в апелляционный суд.