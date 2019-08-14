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ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63% россиян считают себя православными.

Выше всего доля тех, кто называет себя православными, в возрастной группе старше 60 лет (74%). В группах от 35 до 44 лет — 65% и от 45 до 59 лет их 65%.

37% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет назвали себя неверующими, они же реже всего называют себя православными — 23%. При этом респонденты в возрасте от 25 до 34 лет относили себя к православным почти в три раза чаще (62%).

Согласно результату исследования ВЦИОМа, абсолютное большинство православных (86%) прошли обряд крещения, причем в 66% случаев это решение было принято родителями или родственниками. Средний возраст прохождения обряда составил 4 года, однако чаще всего россияне крестят детей в годовалом возрасте. 20% респондентов приняли решение о крещении самостоятельно (наиболее распространенный возраст — 30 лет).

Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%). 60% респондентов считают оптимальным периодом для проведения обряда детский возраст.

Еще 5% россиян назвали себя мусульманами, по 1% назвали себя приверженцами протестантизма и католицизма. 6% заявили, что считают себя верующими, однако не относят себя к какой-либо конфессии.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» был проведен 26 июля среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

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Теги: опрос ВЦИОМ, Православие, Религия
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