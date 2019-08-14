Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.

Игорь Чайка подтвердил РБК, что выступил генеральным продюсером фильма.

В описании к короткометражке говорится, что его создателей вдохновила песня «Архангел Михаил», исполненная Григорием Лепсом. Эта же песня, слова к которой написал Дмитрий Минаев, а музыку — Андрей Мисин, звучит в фильме.

Продюсером короткометражки также выступил Александр Жомов. Человек с таким именем и фамилией в 2016 году был первым заместителем службы контрразведки ФСБ. А полный тезка автора слов к песне — Дмитрий Минаев — фигурировал в украинских СМИ как генерал-лейтенант ФСБ, начальник департамента контрразведывательной деятельности.

По сюжету фильма военнослужащий прощается с дочкой и отправляется в горячую точку. Из укрытия он видит, как боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, однако попадают в окружение. Герой вспоминает семью и трогательные моменты из своей жизни, после чего вызывает огонь на себя.