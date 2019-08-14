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Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.

Игорь Чайка подтвердил РБК, что выступил генеральным продюсером фильма.

В описании к короткометражке говорится, что его создателей вдохновила песня «Архангел Михаил», исполненная Григорием Лепсом. Эта же песня, слова к которой написал Дмитрий Минаев, а музыку — Андрей Мисин, звучит в фильме.

Продюсером короткометражки также выступил Александр Жомов. Человек с таким именем и фамилией в 2016 году был первым заместителем службы контрразведки ФСБ. А полный тезка автора слов к песне — Дмитрий Минаев — фигурировал в украинских СМИ как генерал-лейтенант ФСБ, начальник департамента контрразведывательной деятельности.

По сюжету фильма военнослужащий прощается с дочкой и отправляется в горячую точку. Из укрытия он видит, как боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, однако попадают в окружение. Герой вспоминает семью и трогательные моменты из своей жизни, после чего вызывает огонь на себя.

«Этот короткий фильм мы хотим посвятить всем нашим военнослужащим и сотрудникам специальных подразделений, выполняющим самые сложные задачи в любой точке планеты для защиты Родины, в том числе на дальних рубежах. Я преклоняюсь перед такими людьми», — сказал РБК Игорь Чайка, добавив, что «песня замечательная, и надеюсь, труд нашей команды придется аудитории по душе».

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин подтвердил РБК, что Григорий Лепс исполнил песню, однако дать комментарий по поводу короткометражки отказался, посоветовав обратиться к режиссеру фильма Алексею Голубеву. «Я не видел этого клипа, мы просто спели эту песню, а люди дальше занимаются сами», — рассказал директор артиста.

Алексей Голубев сказал РБК, что фильм снимали в Казахстане. На вопрос о стоимости проекта он не ответил, заметив, что, «если вы считаете, что у фильма большой бюджет, значит, мы сделали свою работу хорошо».

Голубев пояснил, что он обсуждал с директором Лепса, а также с авторами слов и музыки возможность использования песни в фильме. «Эта песня помогла мне окунуться в атмосферу боя. Мне была интересна эта история. Кроме того, в России так много героев, о которых быстро забывают, и у нас собирательный образ. По поводу разрешения я общался с Владимиром [Урюпиным]. Авторы [музыки и слов] были тоже не против, мы указали их имена и указали всех, кто имел отношение к производству картины», — сказал режиссер.

Теги: Григорий Лепс, Игорь Чайка, Фильм, песня, новости РБК
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