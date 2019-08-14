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СК проверит предотвращенное крушение парохода на Оби

В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление. Предотвратить столкновение с камнями удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, находившегося рядом. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным «Алтайской правды», инцидент произошел 9 августа. У частного парохода вышло из строя управление на участке реки, где глубина достигает 17 м.

«Московский комсомолец. Барнаул» уточняет, что неисправность у теплохода «Москва-78» возникла в районе с опасными отмелями, сев на которые, судно могло получить серьезные повреждения. Проходивший рядом пароход «Москва-207» взял судно на буксир и доставил на причал.

При этом гендиректор ООО «Барнаульский речной порт» Александр Крук заявил «Алтайской правде», что капитан неисправного теплохода не обратился к диспетчеру, а его собственник не отвечал на телефонные звонки. В связи с этим Крук написал заявление в прокуратуру и региональный Ространснадзор.

Теги: теплоход, Барнаул, Следственный комитет
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