В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека

В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны. Статистика собиралась начиная с 5 августа.

Погибших зарегистрировали в 20 префектурах Японии. Токио лидирует по количеству госпитализированных (1465 человек). В городе Сайтама в больницы попали 977 человек, а в Осаке - 897.

Отмечается, что в больницы уже вторую неделю подряд доставляют тысячи человек. С 29 июля по 4 августа были госпитализированы более 18 тыс. человек.

Примерно у 400 пациентов симптомы, для устранения которых потребуется как минимум три недели, реабилитация 4,5 тыс. пациентов займет меньше времени, отмечает агентство. Больше половины пострадавших (54,9%) — люди от 65 лет и старше.