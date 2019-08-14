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В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека

В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны. Статистика собиралась начиная с 5 августа.

Погибших зарегистрировали в 20 префектурах Японии. Токио лидирует по количеству госпитализированных (1465 человек). В городе Сайтама в больницы попали 977 человек, а в Осаке - 897.

Отмечается, что в больницы уже вторую неделю подряд доставляют тысячи человек. С 29 июля по 4 августа были госпитализированы более 18 тыс. человек.

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В Японии из-за сильной жары за неделю погибли 11 человек

Примерно у 400 пациентов симптомы, для устранения которых потребуется как минимум три недели, реабилитация 4,5 тыс. пациентов займет меньше времени, отмечает агентство. Больше половины пострадавших (54,9%) — люди от 65 лет и старше.

С 22 по 28 июля из-за сильной жары в Японии погибли 11 человек, еще 5,6 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами. В конце июля метеорологи заявили об окончании сезона дождей в стране. Отмечалось, что температура воздуха достигнет плюс 32–35 градусов.

Теги: Япония, аномальная жара, погибшие
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В Японии из-за сильной жары за неделю погибли 11 человек
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