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Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии

Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.

«Андрей был на студии, работал над новым альбомом. Ему стало плохо, у него сейчас очень загруженный график. Но сейчас все нормально, так что поводов для беспокойства нет», — рассказал он.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Лысиков начал терять сознание, однако Тепляков отметил в разговоре с РБК, что певец не терял сознание и не падал в обморок. РЕН ТВ утверждал, что речь идет о скачке давления.

Дельфину — 47 лет. В 1989 году он создал группу «Дубовый Гаайъ» которая на тот момент играла в стиле хип-хоп, в 1991 году присоединился к хип-хоп-группе «Мальчишник». Во второй половине 1990-х годов он развивает сольную карьеру под псевдонимом Дельфин, под которым и стал широко известен. Его последний на этот момент альбом, «442», вышел в 2018 году.

Теги: новости РБК, музыкант, дельфин
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