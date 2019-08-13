СК начал проверку поездки детей на полу автобуса из Крыма в Челябинск

Следственный комитет начал проверку сообщений о несоблюдении требований безопасности жизни и здоровья детей при их перевозке на микроавтобусе из Крыма в Челябинск. Об этом говорится в сообщении управления СК по Саратовской области.

По предварительным данным, в городе Хвалынске Саратовской области полицейские остановили микроавтобус, где ехали 17 детей. Из-за нехватки места часть из них разместили на полу. Кроме того, водитель транспортного средства ехал большое расстояние без сменщика и перерывов на отдых. СК устанавливает владельца автобуса.

По данным Ura.ru, дети ехали без ночлега, им не давали еду. Как сообщила изданию региональный омбудсмен по правам ребенка Ирина Буторина, несовершеннолетних сняли с автобуса и отправили в детский лагерь Хвалынска, пока за ними не прибудет другой транспорт. Их состояние удовлетворительное.