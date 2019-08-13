В центре Москвы мужчина с ножом напал на алтарника храма

В центре Москвы мужчина с ножом напал на алтарника храма

В Москве мужчина напал на алтарника Казанского собора на Никольской улице, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В Казанском соборе на Никольской улице мужчина порвал рубашку одному из алтарных. Было это вчера [12 августа]. Мужчина был задержан», — заявили в пресс-службе, уточнив, что по факту случившегося проводится проверка.

Мужчина был вооружен ножом, сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и собеседник агентства «Москва». Отмечается, что нападавший был в неадекватном состоянии.

По данным «Москвы», задержанный оказался 30-летним жителем подмосковного Серпухова.