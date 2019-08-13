Общество , 13 авг, 13:15
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В центре Москвы мужчина с ножом напал на алтарника храма
В Москве мужчина напал на алтарника Казанского собора на Никольской улице, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«В Казанском соборе на Никольской улице мужчина порвал рубашку одному из алтарных. Было это вчера [12 августа]. Мужчина был задержан», — заявили в пресс-службе, уточнив, что по факту случившегося проводится проверка.
Мужчина был вооружен ножом, сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и собеседник агентства «Москва». Отмечается, что нападавший был в неадекватном состоянии.
По данным «Москвы», задержанный оказался 30-летним жителем подмосковного Серпухова.