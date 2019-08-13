The Economist подсчитал число упоминаний России в Twitter Трампа

Россия лидирует среди других иностранных государств по числу упоминаний в Twitter президента США Дональда Трампа, подсчитал журнал The Economist.

По данным издания, с момента своего избрания в 2016 году Трамп писал в Twitter о 81 стране. При этом слово «Россия» он упомянул 297 раз, говорится в видеоролике, размещенном в Twitter The Economist.

На втором месте по числу упоминаний — Северная Корея. Об этой стране Трамп в Twitter писал 163 раза. На третьем месте — Китай, на четвертом — Мексика, а на пятом — Пуэрто-Рико.

Великобритания, об «особых отношениях» с которой неоднократно заявлял Трамп, разместилась только на 15-м месте по числу упоминаний, указывает журнал.