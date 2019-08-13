В США проверят военных из-за сообщений о наркотиках и домогательствах

Глава Командования специальных операций США генерал Ричард Кларк написал подчиненным, что проведет проверку соблюдения военнослужащими этических и дисциплинарных норм. Об этом сообщает телеканал NBC News, который опубликовал текст письма.

В нем Кларк отмечает, что причиной для проверки стали «недавние инциденты», однако не уточняет детали. Отчет будет предоставлен осенью 2019 года. В ходе проверки генерал также изучит процедуру набора персонала и его обучения.

«Американцы должны доверять тем, кто их защищает. Это доверие имеет первостепенное значение, и никогда не должно быть скомпрометировано. Наша культура, сама ткань наших убеждений и ценностей глубоко укоренена в истории чести, долга и жертвенности», — заявил он в письме.

Телеканал CNN добавляет, что ранее взвод «морских котиков» (SEAL) отправили домой из Ирака после обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя во время простоя. NBC News добавляет. что один из них домогался женщины-военнослужащей, а другие члены взвода помогли это скрыть.

По данным CNN, что других «морских котиков» заподозрили в употреблении кокаина и других запрещенных веществ во время пребывания в штате Вирджиния.