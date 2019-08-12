Певец Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Российский эстрадный певец Александр Серов подал исковое заявление к «Первому каналу» и обществу «Директ» — производителю ток-шоу «Пусть говорят». Соответствующее определение размещено на сайте Арбитражного суда Москвы.

Певец потребовал взыскать с ответчиков задолженность по договору в размере 800 тыс. руб. и убытки в 200 тыс. руб. Как сообщил РБК адвокат певца Алексей Степанов, причиной иска стало нарушение «Первым каналом» запрета на исполнение произведений Серова. Жизни певца были посвящены две передачи ток-шоу «Пусть говорят». По итогам одного из эфиров, где Серов был главным героем, певцу, несмотря на наличие подписанного договора, не был выплачен гонорар. В случае со второй передачей певец отказался подписывать договор в предложенной форме, выказав недовольство «дикими кабальными неустойками и другими пунктами».

По словам Степанова, пока он с юристами согласовывал условия, исполнительные продюсеры «заманили певца в студию, чуть ли не запихали его туда, и он без подписания договора снялся в передаче». После съемок Серову отказали в заключении договора на его условиях. «В итоге есть его исполнение, но нет передачи авторских прав на использование исполнения и имени. При этом обе передачи вышли в эфир», — сообщил Степанов.

По словам адвоката, сумма исковых требований составляет 7,136 млн руб. В суде она заявлена частично в надежде на мировое соглашение. «Задолженность ООО «Директ» по договору 1 млн 136 тысяч руб. Убытки 3 миллиона. И с «Первого канала» — убытки 3 миллиона», — пояснил адвокат народного артиста России. Начало слушаний запланировано на 17 октября.

С начала 2019 года жизни Александра Серова были полностью или частично посвящены три выпуска ток-шоу «Пусть говорят». Спустя две недели после подписания указанного в иске договора вышла передача шоу «Кого Александр Серов ведет к алтарю».